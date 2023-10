Vídeo: homem invade estabelecimento e troca tiros com vendedor

Uma troca de tiros dentro de um depósito de bebidas foi registrada pela câmera de segurança do estabelecimento, em Valença, na Bahia. Nas imagens é possível ver que um criminoso invade o comércio já com a arma em punho efetuando disparos em outro homem que estava no balcão também armado.

Na troca de tiros o suspeito fugiu do local e o vendedor foi atingido. Mesmo baleado e ferido, ele corre em direção a porta gritando por “ajuda”.

De acordo com a Polícia Militar, guarnições da "33ª CIPM foram acionados pelo Cicom na madrugada deste domingo (1) em razão de um homem atingido por disparo de arma de fogo, na localidade conhecida como Baixa Alegre, em Valença. Ao chegarem, os pms constataram o fato”, A nota ainda acrescenta que a “autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil”

Veja o vídeo:

A TARDE / Leitor