Vídeo: homem mata tia idosa e agride policiais a pauladas na Bahia | A TARDE

Durante uma ação da Polícia Militar de Itapetinga, centro-sul da Bahia, um policial foi atingido por pauladas no meio da rua, no centro da cidade. O agressor é acusado de matar a tia idosa, de 72 anos, a pauladas. O homem precisou ser contido por outras pessoas, após partir para cima do PM com um pedaço de pau.

Em um vídeo gravado, é possível ver o homem, após ser dominado, tentando ainda tomar a arma de um dos policiais. O caso aconteceu na quinta-feira, 27.

Em nota, a PM confirmou que o agressor é acusado de matar Malvina Maria do Sacramento, 72 anos, com golpes de pauladas. A vítima era tia do agrressor.



O homem foi preso em flagrante por homicídio qualificado. Ele também foi autuado por desobediência e lesão corporal. O suspeito está custodiado na 1ª Delegacia Territorial de Itapetinga. Guias de perícia e remoção do corpo da idosa foram expedidas.

Cidadão Repórter | Via WhatsApp