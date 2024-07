Vídeo: Homem tem pulmão perfurado após ser esfaqueado por cliente

- Foto: Divulgação / Reprodução Redes Sociais

O dono de um bar teve o pulmão e o fígado perfurados após ser esfaqueado por um cliente na terça-feira, 2, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo o dono do bar, a agressão aconteceu após o agressor discutir com um outro cliente. A vítima, que prefere não se identificar, viu a situação e pediu que o homem saísse do estabelecimento comercial para evitar maiores problemas.

O agressor chegou a deixar o bar, mas retornou ao local, acompanhado do irmão e atacou o homem. O dono do bar chegou a correr, mas foi atingido cinco vezes. Os agressores fugiram após cometerem o crime.

A vítima foi levada para um hospital, passou por cirurgia e recebeu alta hospitalar horas depois de ser esfaqueada.

Nas imagens registradas do lado de fora do estabelecimento comercial, é possível ver que clientes ajudaram a afastar os agressores arremessando cadeiras, mesas e outros objetos.