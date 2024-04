VÍDEO: Homem tem surto e tenta colocar fogo em posto de gasolina na BA | A TARDE

Um homem foi contido por agentes Polícia Militar (PM-BA) após tentar colocar fogo em um posto de gasolina, na noite desta segunda-feira, 1º, no município de Ubatã, na região sul do estado da Bahia.

Informações preliminares apontam que o indivíduo foi identificado pelo prenome de Marquinhos e teria tido um aparente surto psicótico. O caso aconteceu no Posto Maná, que fica localizado no distrito de Camamuzinho.

De acordo com o site Ubatã Notícias, o homem inicialmente teria ameaçado funcionários do estabelecimento comercial e na sequência teria ameaçado atear fogo no local.

A PM e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e conduziram Marquinhos ao Hospital César Monteiro Pirajá, em Ubatã, onde recebeu atendimento.

Até o momento, ainda não há informações se o homem possui histórico de surtos psicóticos e tampouco se possui passagem pela polícia.

Assista:





Reprodução