VÍDEO: Idoso cai em buraco em canal de rua em Barreiras | A TARDE

Um idoso caiu em um buraco de um canal no bairro Santa Luzia, em Barreiras, cidade no oeste do estado. Um vídeo feito por testemunhas mostra o momento em que ele foi socorrido por populares e retirado do local.

As imagens mostram o idoso sendo levantado por um grupo de homens e tentando se equilibrar em pé. No áudio do vídeo, é possível ouvir uma das pessoas dizendo que é a segunda pessoa que cai neste buraco no dia. Não há informações sobre o estado de saúde do idoso.

O vídeo foi publicado nas redes sociais da vereadora Carmélia da Mata, vereadora de Barreiras. Na legenda, ela cita que outras pessoas já sofreram acidentes parecidos.

"Um idoso acabou caindo em um buraco no Canal de Santa Luzia [...] A situação poderia ter sido muito mais grave, destacando a urgência de intensificar as ações de infraestrutura nas ruas e no canal", diz, na legenda do Instagram.