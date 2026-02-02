DESESPERADOR
VÍDEO: idoso é arrastado por enxurrada durante temporal na Bahia
Imagem feitas por moradores mostram o idoso sendo levado pela água
Um idoso foi arrastado por uma enxurrada durante um temporal que atingiu a cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, no domingo, 1. Vídeos gravados por moradores mostram o homem sendo levado pela água na Avenida Ascendino Melo.
Ao presenciarem a cena, as pessoas ficaram desesperadas, mas, apesar do susto, o idoso conseguiu encontrar um lugar seguro.
Alerta laranja
Vitória da Conquista está sob o alerta laranja de tempestades emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso segue até esta segunda, 2, às 10h. O alerta indica o perigo de haver tempestade com chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.
Há também o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
Monitoramento da prefeitura
Por meio da Defesa Civil, a Prefeitura de Vitória da Conquista atendeu quatro ocorrências emergenciais devido às chuvas registradas na tarde deste domingo. Até as 16h de ontem, a chuva apresentou média de 15,52 mm/h, um indicador de precipitação moderada.
Segundo os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as regiões com maior registro de precipitação são o bairro Centro e o Lomanto Júnior, com 26,06 mm/h e 25,83 mm/h, respectivamente.
Em casos de emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone (77) 3229-3456 ou WhatsApp (77) 98856-5070.
