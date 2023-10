VÍDEO: Incêndio de grandes proporções atinge serra no Vale do Capão | A TARDE

Um incêndio de grandes proporções atinge uma área de serra neste sábado, 14, no povoado de Caeté-Açu, conhecido como Vale do Capão, na região da Chapada Diamantina. (Confira o vídeo ao final da matéria)

As chamas atingem uma área chamada Serra do Candombá. Moradores relatam que há muita fumaça por causa das chamas e o fogo se alastra para fora da Serra. Os brigadistas locais atuam no combate ao fogo ainda na noite deste sábado.

A Brigada Voluntária Vale do Capão (BV-VC), da Associação de Condutores de Visitantes do Vale do Capão (ACV-VC), divulgou nas redes sociais um pedido de contribuição em qualquer valor no Pix (Pix: [email protected] / 04-131-046-0001-09) para ajudar nos equipamentos de combate a incêndio.

Em 2022, também no mês de outubro, a mesma região foi atingida por um incêndio.

Confira vídeo do incêndio:

Reprodução | Chapada Drone