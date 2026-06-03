Vídeo: incêndio destrói restaurante famoso em destino túristico da Bahia

Um incêndio de grandes proporções destruiu o restaurante Tulum Beach Club na noite desta quarta-feira, 3, em Barra Grande, distrito turístico de Maraú, no baixo sul da Bahia. Apesar da intensidade das chamas, não houve registro de feridos.

Imagens mostram o momento em que o fogo toma conta da estrutura do estabelecimento, um dos mais conhecidos da região e construído em grande parte de madeira.

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Moradores pediram que o Corpo de Bombeiros fosse acionado, mas relataram a dificuldade de receber atendimento imediato. Diante da situação, os próprios residentes, comerciantes e frequentadores se uniram para combater o fogo. Com o uso de baldes, mangueiras e extintores, os populares conseguiram controlar as chamas ainda durante a noite.

Até o momento, as causas do incêndio não foram esclarecidas. O Corpo de Bombeiros e os responsáveis pelo estabelecimento ainda não se pronunciaram sobre o caso.

O restaurante

O Tulum Beach Club está localizado na Praia da Ponta do Mutá, um dos pontos turísticos mais visitados de Barra Grande, e é conhecido por receber eventos e uma das festas de Réveillon mais tradicionais da região.