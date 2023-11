Vídeo: moradores fecham Estrada do Derba por falta de água | A TARDE

Moradores da Lagoa da Paixão, em Valéria, fecharam os dois sentidos da BA-528, mais conhecida como Estrada do Derba, na manhã desta segunda-feira, 20. De acordo com os manifestantes, eles estão há mais de 1 mês sem fornecimento de água da Embasa. O grupo utilizou combustível para atear fogo em pneus e impedir a passagem dos veículos.

A Estrada do Derba é uma importante via que liga os bairros do Subúrbio a BR-324, Avenida 29 de Março e Paralela.

O trecho bloqueado fica entre Vista Alegre e Fazendo Coutos, bem próximo a um posto de gasolina. Os motoristas que utilizam a via têm como opções a Avenida Afrânio Peixoto, Suburbana, ou a CIA/Aeroporto.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas até o fechamento dessa reportagem não tinham chegado ao local do protesto. Por meio de nota, a embasa informou que vai enviar técnicos da empresa para vistoriar a rede distribuidora que abastece o Setor 1 da Lagoa da Paixão. Ainda de acordo com a empresa, "não há muitos registros de reclamação de falta de água nessa área nos canais de atendimento da empresa que configurem falta de água generalizada no local".

Veja o vídeo:





Reprodução | Redes Sociais