Vídeo: motoristas relatam tentativa de arrastão na BR-324 | A TARDE

Um suposto arrastão foi registrado, na noite desta segunda-feira, 20, na rodovia BR-324, no sentido à cidade de Feira de Santana. Motoristas que estavam no local relataram as tentativas de assaltos.

Informações preliminares apontam que a situação teria acontecido na altura do Km 624. Segundo relatos, os assaltantes passavam de carro em carro, batendo nos vidros e recolhendo pertences dos motoristas e passageiros.

Através de nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) comunicou que os registros ocorreram na entrada do metrô na estação de Bom Juá. As equipes foram deslocadas ao local para averiguar a situação, mas não deram mais detalhes.

O fluxo de veículos na região ficou bastante intenso e leitores chegaram a relatar que chegaram a tentar retornar na pista pela contramão.



O Portal A TARDE tentou contato com a ViaBahia, concessionária que administra a rodovia, mas, até a noite de segunda, não havia nenhum registro. A reportagem tentou uma atualização nesta manhã e aguarda posicionamento.

Assista:

Reprodução

Reprodução