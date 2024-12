Vídeo: passageiros de voo com destino a Ilhéus vivem momento de tensão

Aeroporto Jorge Amado fica em Ilhéus, no sul da Bahia - Foto: Foto: Reprodução | Infraero

Os passageiros de um voo saindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para o Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, no sul da Bahia, viveram momentos de tensão no fim da tarde deste sábado, 23.

Devido ao mau tempo que atinge a região, com fortes chuvas, os pilotos precisaram arremeter a aeronave por alguns minutos até conseguirem pousar em segurança.

De acordo com informações da página Ilhéus 24h, o avião da companhia aérea Gol sobrevoou a localidade por cerca de 15 minutos. A manobra assustou algumas pessoas que estavam no voo.

Quando a aeronave aterrissou, os passageiros comemoraram e aplaudiram os pilotos pelo bom trabalho. A cena foi filmada e repercutiu na internet.

Confira:

Entenda o mau tempo

Além de Ilhéus, diversas cidades da Bahia estão sob alerta de chuva intensa durante o fim de semana, devido a formação de um ciclone subtropical no Oceano Atlântico.

As regiões baianas que podem sentir mais intensamente os efeitos do fenômeno natural são o sul, extremo sul e sudoeste do estado.