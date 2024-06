Vídeo: passageiros enfrentam lentidão com falha do metrô em Salvador

Multidão aglomerada na Estação Brotas - Foto: Leitor | A Tarde

A operação do metrô na Linha 1, entre os trechos Lapa x Acesso Norte, apresenta falha na manhã desta sexta-feira, 14. Imagens recebidas pela equipe do Portal ATARDE mostram uma multidão aglomerada na Estação Brotas.

Em nota, a CCR Metrô, concessionária que administra o sistema, informa que os trens estão operando em via singela entre as estações Lapa e Acesso Norte, na linha 1, com um intervalo maior entre as viagens.



Ainda de acordo com o comunicado, equipes de manutenção já estão atuando para normalizar a operação. A circulação da Linha 2 do Sistema Metroviário não foi afetada e segue operando normalmente.

Veja vídeo: