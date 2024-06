VÍDEO: PM agride mulher, atira para cima e xinga moradores na Bahia | A TARDE

Um caso de violência policial foi registrado na noite de domingo, 26, por moradores de um condomínio no bairro de Santo Antônio dos Prazeres, na cidade de Feira de Santana, que fica no norte do estado da Bahia. A ação foi gravada por moradores da região, que divulgaram em grupos de aplicativo.

Nas imagens, obtidas pelo Portal A TARDE, é possível ver o momento em que um policial militar agride uma mulher com um chute nas costas. Em seguida, a vítima sai andando e o agente ainda efetua vários disparos para cima enquanto xinga os moradores do local.

Até o momento, ainda não há mais informações quanto ao que teria motivado a ação policial. Informações preliminares apontam que o residencial seria o condomínio Solar das Princesas.

Em nota, o Comando de Policiamento Regional Leste (CPRL) informou que tomou conhecimento da situação, na manhã desta segunda, e iniciou uma investigação para identificar e responsabilizar os envolvidos. Um processo administrativo será instaurado assim que eles forem identificados.

Assista:





