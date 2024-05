VÍDEO: Pode isso? Prefeito tem bunda 'apalpada' em estádio na Bahia | A TARDE

O prefeito do município de Itarantim, Fábio Gusmão (PSB), teve a bunda 'apalpada' por uma mulher durante uma partida de futebol disputada no estádio da cidade. O momento foi filmado por populares presentes no local e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver a mulher se aproximando do prefeito e abraçando-o. Imediatamente, ela desce a mão enquanto fala algo com o gestor. Por fim, ela aperta as nádegas do político e deixa o local dando risada.

A situação dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns internautas chegaram a classificar o momento como assédio, enquanto outro grupo achou o momento divertido.

Assista: