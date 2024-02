Vídeo: policial pede apoio em resgate às vítimas de tragédia na Bahia | A TARDE

Um agente da Polícia Militar da Bahia gravou um vídeo na madrugada desta segunda-feira, 22, em que pede ajuda no resgate e atendimento às vítimas da tragédia que vitimou cinco pessoas no município de Madre Deus, na Baía de Todos os Santos.

Até o momento, foram confirmadas oficialmente cinco mortes, além de feridos e outros desaparecidos. Acredita-se que o barco transportava cerca de 20 pessoas. As mortes confirmadas, segunda a prefeitura de Madre de Deus, são de três mulheres, um homem e uma criança.

"Peço encarecidamente aqui que o pessoal que tenha embarcação ou que seja da área de saúde, dar um apoio para a gente aqui no píer e no hospital de Madre de Deus. A gente precisa usar as redes sociais para fazer o bem. Vamos ajudar, pessoal", afirmou.

Entre os envolvidos na tragédia, estariam adultos, adolescentes e crianças. A embarcação fazia o trajeto entre a Ilha Maria Guarda e a sede do município de Madre de Deus, que em média dura entre 10 a 12 minutos.

Participam das buscas uma embarcação da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA-PMBA); uma aeronave do Grupamento Aéreo (GRAER); e outras embarcações civis.

Um inquérito vai ser instaurado para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo.

