Vídeo: policial rebate imprensa após críticas em mortes de suspeitos

O policial Civil, Douglas Python, gravou um vídeo falando sobre as mortes de suspeitos ocorridas durante operações em diversas localidade de Salvador e na Bahia. Em depoimento, eles questiona veículos de imprensa que estariam supostamente defendendo os criminosos.

"Você, que escreve sobre segurança pública e sobre polícia, não nos meça com sua própria régua, tenha decência. Nós somos como os soldados de Gideão, protetores e defensores da sociedade. Sangramos e morremos por vocês. Merecemos, no mínimo, respeito. Guerra sem trégua, heróis anônimos", afirmou Python.

Já em outro trecho da fala, o policial nega que as mortes ocorridas durante as ações dos agentes tenham acontecido "a sangue frio". Ele explicou que, durante as abordagens, os indivíduos têm a possibilidade de se render, mas que não fazem e preferem partir para o confronto.

"As mortes em decorrência das intervenções policiais não são, em nenhuma hipótese, assassinatos a sangue frio. É uma luta árdua do bem contra o mal, e nós estamos nessa trincheira. Deixando nosso sacrifício em detrimento da sociedade. Existe uma saída, que é a rendição, mas eles insistem diabolicamente em nos atacar para tirar nossa vida, paz e liberdade. Não haverá trégua e eles irão sangrar nos palcos da guerra", completou.

As mortes ocorridas durante operações das polícias Militar, Civil e Federal tem se intensificado, principalmente após a morte do agente da PF, Lucas Monteiro Caribé, ocorrida no último dia 15 de setembro, na região da Estrada do Derba, em Valéria. No mesmo dia, quatro suspeitos foram localizados e mortos em confronto.

No fim de semana, mais cinco suspeitos foram abatidos entre sábado e domingo, além de um preso. Outras mortes ocorreram em bairros de Salvador e Região Metropolitana. Até o momento, ainda não é possível estimar quantas mortes de suspeitos já ocorreram, mas, estima-se que já tenha ultrapassado 20 indivíduos.

Vídeo:

Reprodução | Redes Sociais