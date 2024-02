VÍDEO: Ruínas do antigo Hotel Colombo desabam em Cachoeira | A TARDE

As ruínas do antigo Hotel Colombo, no município de Cachoeira, Recôncavo da Bahia, desabaram no início da noite deste domingo, 18. O prédio era considerado como parte do patrimônio histórico da cidade.

Tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o edifício já havia sofrido um desabamento parcial em 19 de janeiro de 2019 e acabou indo totalmente ao chão neste final de semana.

O Hotel Colombo foi fundado em 1940 pelo espanhol Aurélio Bouzas, em um casarão construído ainda no Século XIX às margens do Rio Paraguaçu — que separa os municípios de Cachoeira e São Félix —, tendo recebido diversas autoridades e artistas durante seu funcionamento.

A decadência do hotel teria começado em 1972, com a morte de Aurélio Bouzas. A propriedade foi vendida pela família anos depois e, em 1992, tem as portas fechadas pelo então dono, Raimundo Coelho.

A prefeitura de Cachoeira chegou a iniciar um processo de desapropriação do imóvel em 2014, para a instalação de um campus da UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia), mas desistiu da ideia dois anos depois.

Desde lá, Raimundo Coelho e prefeitura de Cachoeira empurram um para o outro a responsabilidade pelo imóvel. O empresário entende que a desapropriação foi concluída e requer para si o pagamento de uma indenização, enquanto a gestão municipal tenta fazer com que a Justiça não reconheça a conclusão do processo.

Reprodução / Redes sociais

Reprodução | Twitter @abbehusen