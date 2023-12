Vídeo: show de Kannário em Itinga termina com pessoas esfaqueadas | A TARDE

A 38ª edição da tradicional Lavagem do Caranguejo, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, foi marcada por um caso de violência durante show do cantor Igor Kannário, na último sexta-feira, 15. O vocalista viu quando um folião deu uma facada em outro e imediatamente pede para a banda parar de tocar. Kannário também sinaliza para as guarnições da Polícia Militar o local que o homem correu para tentar se esconder.

“Parou! Polícia Militar! Velho, o que é isso? Aquele gordo ali polícia, que está correndo com a faca na mão. Correu lá, tem que pegar ele! Pega ele, segura! Tem que pegar ele e levar preso. Eu não apoio essa parada aí não, tem que levar ele e levar preso. É isso que mancha o nosso nome e a caminhada da favela. Pessoas se metem no meio de nós para sujar o nosso nome. Jogou água no meu brinquedo, eu mesmo entrego. Eu não cagueto, eu sou pelo certo”, disse o cantor.





De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito de esfaquear duas pessoas é um adolescente que foi apreendido. Ele foi encaminhado para delegacia por policiais militares. Ainda de acordo com a Polícia Civil, até o momento não houve registro de vítimas. No entanto, informações obtidas pela equipe do Portal A TARDE dão conta que o adolescente conseguiu ferir duas pessoas e foi apreendido com um facão.





Já a Polícia Militar informa que policiais do Batalhão de Choque realizavam patrulha na festa e apreenderam o adolescente e um facão. "Os pms atuavam em um evento que ocorria na localidade conhecida como Largo do Caranguejo, quando foram informados de que um indivíduo armado com uma faca teria ferido dois homens. Buscas foram realizadas e um suspeito identificado e detido. Com o indivíduo, que os militares descobriram se tratar de um adolescente, foi apreendida uma faca, sendo ambos encaminhados para a delegacia que atende à região para que as medidas cabíveis fossem tomadas.", diz a nota.

A 38ª Edição da Lavagem do Caranguejo ocorreu entre a última sexta-feira, 15, e o domingo, 17. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Lauro de Freitas, com apoio do Conselho Municipal de Política Cultural e associações vinculadas