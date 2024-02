Vídeo: tiroteio deixa dois mortos e policial ferido na Bahia | A TARDE

Duas pessoas morreram e um agente da Polícia Civil ficou ferido na noite de quarta-feira, 24, durante um tiroteio no bairro Itamaraty, na cidade de Senhor do Bonfim, no Centro-Norte Baiano.

Informações preliminares apontam que homens armados teriam chegado no local em uma moto, invadiram uma residência e executaram um jovem, indentificado apenas pelo prenome de Wesley.

Após o crime, quando tentavam fugir, os suspeitos foram surpreendidos por um agente à paisana que atirou contra a dupla. Um deles foi atingido, fingiu-se de morto e atirou no policial. O outro indivíduo acabou fugindo.

O suspeito que foi atingido pelo policial foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, mas morreu após dar entrada naquela unidade.

Ferido no ombro e no braço, o policial foi socorrido para uma UPA (unidade de Pronto Atendimento) e depois para o Hospital Dom Antonio Monteiro, onde passou por cirurgia e deverá ser transferido para outro hospital. Seu quadro de saúde é bom e estável.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais