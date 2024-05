Vídeo: tráfico de animais silvestres é alvo de operação na Bahia | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) e Secretarias de Meio Ambiente de Euclides da Cunha e Senhor do Bonfim, realizou a terceira fase da Operação Rotas da Fauna para combater ilícitos ambientais e socioambientais, especialmente o transporte ilegal de animais silvestres nas rodovias federais, a operação teve como foco a intensificação da fiscalização ambiental.

Durante essa ação, realizada entre os dias 29 de março e 4 de abril, quase 1200 aves silvestres foram resgatadas como resultado das ações conjuntas entre as equipes da PRF e os técnicos do INEMA. Entre as espécies recuperadas estavam exemplares de Papa-capim, Golinho, Azulão, Cardeal e Coleirinho, além de papagaios e periquitos. As apreensões ocorreram em diversos municípios, incluindo Queimadas, Senhor do Bonfim, Cansanção, Itiúba, Filadélfia, Ponto Novo e Jaguarari, onde o tráfico de animais silvestres tem sido uma preocupação crescente.

Os animais resgatados que não estavam aptos para a soltura foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Cruz das Almas, garantindo seu bem-estar e possibilitando seu posterior retorno ao habitat natural.

O tráfico e a criação ilegal de animais silvestres no Brasil representam crimes de grande impacto ambiental, envolvendo desde a captura até o comércio ilegal de espécimes silvestres, especialmente aves, destinados ao mercado de animais de estimação, colecionadores e outros fins.

A Operação reafirma o compromisso da PRF e do INEMA em combater essas práticas criminosas e proteger a riqueza natural do país. A integração entre órgãos de segurança pública e ambientais, como evidenciado nessas ações, é fundamental para enfrentar os desafios relacionados à preservação da fauna brasileira e proteger a biodiversidade.







