Vídeo: usuários do sistema Ferry Boat fazem protesto nesta sexta | A TARDE

Usuários do sistema Ferry-boat realizaram um protesto durante a saída de uma das embarcações, na manhã desta sexta-feira, 26, no Terminal de São Joaquim, em Salvador. Segundo o relato de um vídeo que circula nas redes sociais, o ato aconteceu na embarcação Zumbi dos Palmares, que teria destino ao terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, por volta das 6h.

As imagens mostram a movimentação de pessoas obstruindo a entrada de veículos na embarcação. No relato, o autor da gravação diz que o ato começou após a embarcação Maria Bethânia atracar no terminal por volta das 5h40 da manhã e seguir em direção a Ilha de Itaparica.

Ao Portal A TARDE, a Internacional Travessias, responsável por administrar o sistema, informou que no início da manhã desta sexta, no Terminal São Joaquim, o Ferry Maria Bethânia apresentou intercorrência momentos antes do embarque. "O problema foi pontual e rapidamente resolvido, tanto que a embarcação está operando normalmente."

Como alternativa, a ITS disponibilizou a embarcação Zumbi dos Palmares para realizar a travessia no horário, substituindo o Maria Bethânia. Entretanto, com atraso no embarque. Após o ocorrido, o serviço voltou a operar com normalidade.