Vídeos em perfis do A TARDE destacam fatos inusitados da Independência

O historiador Rafael Dantas, conhecido por seu trabalho em tornar a história mais acessível e interessante, está lançando uma série de vídeos que será disponibilizada nas redes sociais do grupo A TARDE de Comunicação. Nos vídeos, que serão postados nos dias 5, 6 e 7 de setembro, ele falará sobre três fatos pouco conhecidos sobre a Independência do Brasil, com enfoque especial na importância crucial da Bahia nesse processo. Em uma iniciativa educativa e descontraída, Dantas busca desmistificar aspectos tradicionais da história e destacar a participação fundamental do estado baiano.



Em seu primeiro vídeo, Rafael Dantas afirma que a Independência do Brasil não se encerrou com o famoso grito de "Independência ou Morte" às margens do rio Ipiranga, em 7 de setembro de 1822.

"É um processo que perdura tanto nos anos de 1822 como em 1823, principalmente com a Bahia assumindo um protagonismo, um destaque naquele contexto, com a participação de homens e mulheres, tanto no contexto de Salvador, do Recôncavo e de Itaparica, quanto nos Caminhos do Sertão, de vaqueiros a guerreiras, como Quitéria, Felipa, entre outros", compartilha Dantas, ressaltando a diversidade dos atores envolvidos.

Historiador Rafael Dantas lança série de vídeo nas redes sociais do grupo A TARDE de Comunicação

No segundo vídeo, o historiador desafia a visão tradicional que centraliza a figura de Pedro I na independência. Ele revela como a participação popular foi fundamental, especialmente na Bahia, onde muitos heróis anônimos contribuíram para a luta e a vitória contra os portugueses.



"O processo de independência é marcado mesmo pela participação de diversas pessoas. Homens e mulheres, muitos deles, personagens que nunca pegaram em armas, aqui na Bahia, lutaram e mais: venceram, mostrando a resistência, a força do povo baiano", enfatiza.

Dantas busca desmistificar aspectos tradicionais da história e destacar a participação fundamental do estado baiano

Por fim, no terceiro vídeo, Rafael Dantas traz à tona os nomes de heróis baianos que merecem ser lembrados por suas contribuições. Ele destaca a importância de reconhecer essas figuras para entender plenamente o processo de independência do Brasil.



"Bahia de todos os santos e de todas as faces. Faces essas que compõem o grande rol dos protagonistas que, de fato, fizeram a diferença no século XIX, e que são os nomes que devem ser lembrados para entendermos o nosso processo de independência", afirma Dantas.

Ele faz questão de citar nomes como Maria Quitéria, Maria Felipa, e Joana Angélica, entre outros, como figuras centrais na luta pela independência.

A série de vídeos de Rafael Dantas promete oferecer uma nova perspectiva sobre a Independência do Brasil, convidando o público a redescobrir a história com um olhar renovado e focado na participação baiana.