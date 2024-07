Vídeos revelam detalhes sobre assassinato de idosa na Bahia: veja

Dona Maura tinha 73 anos - Foto: Arquivo Pessoal

Era por volta das 22h00 do dia 02 de abril de 2024. Maria Justiniana dos Santos, conhecida como Dona Maura, dormia na casa onde morava sozinha no distrito de Bonfim, zona rural da cidade de Ipirá, no interior da Bahia. Pelo menos três homens invadiram o imóvel. Enquanto um criminoso imobilizava a idosa de 73 anos, outros dois espancavam a vítima. Após a sessão de tortura, Dona Maura foi morta com golpes de faca. Um aparelho celular foi levado.

O corpo foi localizado no dia seguinte por vizinhos que ficaram horrorizados com a cena que testemunharam. A casa estava toda revirada e com marcas de sangue. A violência cometida durante o crime deixou Dona Maura irreconhecível. Mas, quem tinha interesse em assassinar uma pessoa admirada na comunidade para roubar um celular? O questionamento foi feito pelos moradores.

Um dos filhos da vítima, Laelson Oliveira, mora no estado de São Paulo. Ele conversou com a reportagem de A Tarde e também questionou o motivo de tanta violência. "Como pode juntar três, ou quatro, elementos para assassinar uma senhora de 73 anos. Uma mulher que nunca fez mal para ninguém. Só fez o bem. Dormindo dentro de casa, 10 horas da noite", desabafa Laelson em um vídeo que pode ser conferido ao final da reportagem.



Enquanto a notícia se espalhava pela cidade, os nomes dos suspeitos foram surgindo. Nos bares e esquinas de Ipirá a população já desconfiava do comportamento de três suspeitos. A polícia passou a investigar o latrocínio - que é o crime de roubo com o resultado morte -, mas também não descartava outras possibilidades. A cada depoimento que era colhido, as investigações reforçavam a participação do trio no assassinato.

A reportagem de A Tarde teve acesso a um vídeo onde um dos suspeitos confessa participação no crime. Ele conta que foi o responsável por imobilizar Dona Maura enquanto os outros dois esfaqueavam a idosa. "Quem furou a mulher, não fui eu. Eu só fiz, apenas, segurar, mas não fui eu que furei a mulher", se defende o homem ao apontar o nome dos supostos autores. O vídeo com o relato completo você também pode acompanha ao final da reportagem.

Nesta terça-feira, 18, durante a 13ª fase da Operação Unum Corpus os policiais de Ipirá, com o apoio de equipes da delegacia de Itaberaba e da 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itaberaba) prenderam os três homens pela morte de Dona Maura.

"Investigações realizadas pela delegacia de Ipirá apontaram que os suspeitos invadiram a residência da vítima e a mataram com golpes de faca, subtraindo o aparelho celular da idosa. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nas casas dos acusados, onde os policiais apreenderam três celulares", diz a nota da Polícia Civil.



Com a notícia da prisão dos três suspeitos, o filho de Dona Maura acredita na participação de outras pessoas no assassinato. Para Laelson, a morte da mãe não foi motivado por um aparelho celular. O caso segue sendo investigado. O trio passou por exames de corpo de delito e foi encaminhado para o Complexo Policial de Itaberaba, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.



Confira o relato do filho de Dona Maura



Confira a confissão de um dos suspeitos