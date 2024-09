Visita técnica avalia área para construção de novo Aeroporto em Conde

Visita técnica foi realizada para avaliar a área destinada à implantação do projeto na região de Costas dos Coqueiros. - Foto: Reprodução | Instagram @claudio_teles_1790

Localizado a 157km de distancia de Salvador, o novo aeroporto do município de Conde já está em andamento. Marcando um importante passo para o desenvolvimento regional, uma visita técnica foi realizada para avaliar a área destinada à implantação do projeto na Costas dos Coqueiros.

Autoridades da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da Secretaria de Meio Ambiente Municipal e da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia visitaram a cidade na última semana para conduzir a avaliação. Com a conclusão dos relatórios, a previsão é de que seja iniciado um processo de desapropriação da área, conduzido pelo Governo do Estado, seguido dos estudos e do licenciamento necessários para a construção do aeroporto, conforme o Plano Nacional de Aviação.

Somando o projeto aeroportuário, o atual aterro de descarte, popularmente conhecido como lixão, será desativado, com vistas a implementar um avanço na gestão ambiental regional, e uma nova Central de Tratamento de Resíduos vai ser construída em uma área localizada a aproximadamente 21 km do novo aeroporto.