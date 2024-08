Vitória da Conquista atrai milhares de visitantes e aquece economia

Cidade vira atrativo para turismo de negócios e de eventos - Foto: Divulgação | PMVC

Terceira maior cidade da Bahia e conhecida como capital do Sudoeste baiano, Vitória da Conquista conseguiu se consolidar como uma das principais rotas de turismo do país. Com milhares de visitantes, o município tem sido fundamental para aquecer a economia da região.

Na chamada 'rota do turismo' da Embratur desde 2023, a cidade conseguiu conciliar as atividades turísticas de negócios com as de eventos. O Festival de Inverno Bahia e o São João Arraiá da Conquista são exemplos de festas que atraem visitantes todos os anos para Conquista, que também tem nas belezas naturais outro atrativo.

Os museus que contam a história de Conquista também são pontos atrativos para o turismo do município. Construído há mais de um século, o Museu Regional - Casa Henriqueta Prates é um desses espaços, dividido em 11 blocos temáticos, com obras de artistas regionais, fotografias e objetos da cultura popular local.

A cidade ainda conta com outros museus, como o Pedagógico - Casa Padre Palmeira, e o Museu de Kard. Além disso, Vitória da Conquista também tem Centro de Cultura Camilo de Jesus, o Teatro Glauber Rocha e o Planetário Municipal Everardo Públio de Castro.

Nas áreas de esporte e lazer, Vitória da Conquista conta com os estádios Lomanto Júnior e Murilão. O Festival de Inverno, tradição na cidade, reúne cerca de 60 mil pessoas de todo o Brasil, com mais de 50 horas de festa.

Atualmente, Vitória da Conquista é comandada pela prefeita Sheila Lemos (União Brasil), que será candidata à reeleição no pleito de outubro. O município tem aproximadamente 370.879 habitantes.