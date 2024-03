Vizinho é preso após atirar em criança que jogava bola na rua | A TARDE

Um homem foi preso após ser acusado de atirar em uma criança utilizando uma arma de pressão na Bahia. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado na noite de segunda-feira, 11, no município de Jacobina.

O flagrante foi feito por policiais da 24ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) que foram acionados após a vítima ter sido atingida por um disparo de pressão quando jogada bola na Rua Madre Idalina, no bairro Nazaré. "Ao chegarem, os pms constataram o fato, mantendo contato com o pai da criança, que relatou que o autor do disparo teria sido um vizinho que ainda estaria nas imediações", informou a polícia.

Ainda de acordo com a ocorrência, o suspeito foi localizado e tentou resistir à abordagem, mas terminou sendo imobilizado. Com ele os policiais encontraram duas espingardas de pressão e munições. A criança foi socorrida pelos militares para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico. A motivação para o crime teria sido em função do suspeito ficar insatisfeito com as crianças jogando bola na rua.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia que atende à cidade, onde a ocorrência foi registrada.