VLT precisa de resolução rápida, barata e eficiente, diz Jerônimo

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) garantiu diálogos com vista a resolver as questões pendentes do VLT, em Salvador. Jerônimo disse que precisa pensar em resolução rápida, barata e eficiente.

"Me reuni com a Sedur, Seinfra e com a Casa Civil, justamente para tomar decisões, inclusive sobre as pendências para a obra do VLT. Não vamos atrasar a vida da construção do modal e vamos tomar a decisão na hora certa", disse.

Discutir sobre os desenhos e tarifas, que cabem ao Estado designar, foi uma das prioridades do governador durante a última reunião com o secretariado



"Fizemos um calendário para anunciar as decisões. O quer for de responsabilidade do Estado sobre o transporte tanto de Salvador, quanto o Metropolitano, vamos arcar com ela", garantiu.

Quanto a reclamação do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana (Sindmetro), que decretou greve por tempo indeterminado no transporte coletivo metropolitano, nesta segunda-feira, 24, sobre o repasse de R$ 16 milhões, o que representa 47% da verba total para a CCR Metrô, Jerônimo diz desconhecer qualquer débito.

"Não chegou na minha mesa qualquer débito indevido do Estado em relação a esse repasse para o transporte metropolitano. Vamos atualizar a informação com a Sedur, e se tiver dentro da nossa alçada, arcarei com a responsabilidade", finalizou.