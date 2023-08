Volume de serviços na Bahia cai 1,8% em junho de 2023

Em junho, o volume de serviços na Bahia caiu 1,8% comparado com maio, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada com análise da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

Em comparação com junho de 2022, o setor cresceu 7,7%. Quatro das cinco atividades alavancaram o volume de serviços, com destaque para as atividades de outros serviços que teve elevação de 29,1%, contabilizando a variação mais expressiva.

Seguida pela atividade de Serviços de informação e comunicação que ficou em 14,2%, depois Serviços prestados às famílias, com 8,3%, Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com 7,1%. Por outro lado, apenas as atividades de Serviços profissionais, administrativos e complementares tiveram queda de -0,1%.

O resultado da Bahia é superior à média nacional de 4,1%. Quando comparado com 2022, esse resultado é confirmado pela melhora da confiança empresarial do setor de serviços, por causa do aumento da procura pelas atividades que compõem esse setor. Isso se deve ao mês de junho, que teve atividades intensas para a realização de festejos juninos.

Na comparação com o acumulado do primeiro semestre de 2022, o setor expandiu 7,8%. Todas as cinco atividades alavancaram o volume de serviços, com destaque para as atividades de Serviços de informação e comunicação, que teve aumento de 12,8%, seguida por Serviços prestados às famílias, com elevação de 7,0%. O setor de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio teve aumento de 6,8% e Serviços profissionais, administrativos e complementares, 6,6%. Nessa análise cabe também destacar, que o resultado da Bahia é superior à média nacional, de 4,7%.

Já no acumulado dos últimos doze meses, em relação ao mesmo período do ano anterior, o setor ampliou 6,0%. Todas as cinco atividades alavancaram o volume de serviços, com destaque para a atividade de Outros serviços em 11,7%, que apontou variação positiva, seguida por Serviços prestados às famílias, com 7,8%, depois Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, em 7,1%. Já Serviços profissionais, administrativos e complementares, cresceu 4,5%, e Serviços de informação e comunicação, teve elevação de 3,6%.