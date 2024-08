Vovó do Mangue lança eBook em comemoração ao Dia Internacional dos Manguezais

Global Mangue foi realizado em outubro de 2023 em Maragojipe - Foto: Divulgação

A Fundação Vovó do Mangue anuncia o lançamento do eBook dos anais do 'Global Mangue - Fórum Internacional de Educação Ambiental em Áreas de Manguezais', em comemoração ao Dia Internacional dos Manguezais, nesta sexta-feira, dia 26 de julho.

O Global Mangue, realizado em outubro de 2023 em Maragojipe, reuniu representantes de cinco países, além do Brasil, e participantes de nove estados brasileiros. O evento, ocorrido de 17 a 20 de outubro, contou com a presença de cientistas, comunidades tradicionais, educadores, estudantes universitários, agentes governamentais e a sociedade civil. O principal objetivo foi discutir mecanismos práticos para a conservação dos manguezais, avaliar a realidade ambiental e enfrentar desafios ecológicos e sociais em diversas escalas.

Em 2024, a Fundação Vovó do Mangue lança o eBook dos anais do fórum, contendo todas as contribuições e apontamentos realizados pelos participantes e convidados. O evento de lançamento será na sede da instituição, localizada na Praça Conselheiro Antônio Rebouças, 16, Centro, Maragojipe, às 9h desta sexta-feira, dia 26 de julho.



O eBook, em formato digital, inclui a Carta de Maragojipe aos Manguezais, um documento que reúne análises, declarações e sínteses científicas sobre os manguezais, com o intuito de promover políticas públicas que incentivem o desenvolvimento sócio-ambiental sustentável.

Sobre a Fundação Vovó do Mangue

A Fundação Vovó do Mangue é uma organização dedicada à conservação dos manguezais e à promoção da educação ambiental. Através de eventos, publicações e programas de desenvolvimento sustentável, a Fundação busca sensibilizar e mobilizar a sociedade para a importância desses ecossistemas vitais.

