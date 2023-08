Webinar gratuito debate administração de condomínio

Os condomínios têm se tornado estruturas administrativas mais complexas, por causa do crescimento de demandas de moradores. Não é difícil encontrar hoje condomínios que parecem uma cidade. Por isso, MyCond, empresa baiana líder em soluções de gestão condominial, irá promover um Webinar gratuito, com a temática Condominocentrismo, no dia 14 de setembro, às 19h. A inscrição pode ser feita através do site MyCond.

O Condominocentrismo é uma metodologia criada pela MyCond que coloca o condomínio como centro de estratégias e soluções. O objetivo é atender melhor às demandas e necessidades dos moradores, com mais agilidade e comodidade. Durante o Webinar, a CEO da MyCond, Ana Rita de Oliveira, irá falar sobre o Customer Centric na gestão condominial, um dos pilares do Condominocentrismo.

Na ocasião, a CEO vai abordar temas como o poder da comunicação adequada, tecnologia alinhada às necessidades reais dos condomínios e Inteligência Artificial na gestão condominial. Além disso, o evento terá dinâmicas com os participantes, para que possam colocar em prática o que está sendo ensinado, como também benefícios exclusivos para quem estiver participando ao vivo.

Serviço

O que: Webinar Condominocentrismo - Customer

Quando: 14 de setembro, às 19h, online

Quanto: Gratuito