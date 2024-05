Werner fala sobre ações do Corpo de Bombeiros da Bahia no RS | A TARDE

O secretário de Segurança Pública (SSP-BA), Marcelo Werner, falou durante a entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 15, sobre a atuação do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) nos resgates das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo o chefe da pasta, já são ao menos 212 pessoas e 20 animais resgatados pelos militares.

"A calamidade que se encontra o estado é realmente muito triste, que precisa do esforço de cada um de nós. O Corpo de Bombeiros da Bahia não ficaria de fora. Ao contrário, foi uma das primeiras forças a chegar ao Rio Grande do Sul. No primeiro momento, já mandamos os Bombeiros para lá, atuando especificamente na cidade de Caxias do Sul, Santa Lúcia, Gramado e Bento Gonçalves", salientou Werner, logo ao iniciar a entrevista, na sede da secretaria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Além do contingente já no estado, mais 25 bombeiros militares embarcaram para o Rio Grande do Sul, na manhã desta quarta. Até a sexta-feira, 17, o efetivo que está atuando no estado gaúcho retorna para a Bahia.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros da Bahia, Coronel Adson Marchesine, afirmou que a ajuda vai continuar. "Nós não vamos interromper nossa assistência, nosso apoio à população do Rio Grande do Sul. Ontem, o governado cobrava que ele não queria que houvesse interrupção do trabalho apoiando a população lá do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos mandando mais 25 bombeiros hoje", salientou.

Além da equipe, equipamentos e viaturas também estão sendo enviados para a assistência da população gaúcha.

Campanha de arrecadação de donativos do CBMBA

Todos os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) estão recebendo, das 8h às 18h, água, ração para animais, materiais de higiene pessoal e de limpeza e alimentos não-perecíveis. Os donativos vão ser levados para as vítimas da chuva que incide no Rio Grande do Sul. É importante que antes de doar, os cidadãos observem o prazo de validade dos itens, que devem ter no mínimo 15 dias para serem utilizados.

