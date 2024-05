Mortes violentas têm redução de 8,7% na Bahia em 2024 | A TARDE

A Bahia registrou uma redução de 8,7% no índice de mortes violentas (homicídio, latrocínio, lesão dolosa seguida de morte), entre janeiro e maio de 2024, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O índice foi apresentado nesta quarta-feira, 15, durante coletiva realizada pela Secretaria da Segurança Pública.

Durante a coletiva de apresentação dos números, o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, comemorou a redução dos dados.

"Agora nós continuamos com um aumento da diminuição. Isso é muito importante para a gente, apesar da disputa de territórios entre facções e o enfrentamento", disse.

De janeiro a maio deste ano foram registrados pela Polícia Civil 1.746 casos, contra 1.912 ocorrências nos primeiros meses de 2023. Em números absolutos, 166 vidas foram preservadas.

Marcelo Werner também chamou atenção para as reduções nos dados em outros tipos de crimes praticados na Bahia.

"Seguimos a tendência de diminuição dos crimes violentos contra o patrimônio, roubo de veículo com diminuição de 14,6%, furto de veículo com redução de 10,5%, roubo de ônibus com diminuição significativa de 27,1% e situações envolvendo o banco com diminuição de 85,7%.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, frisou que as Forças Policiais e de Bombeiros atuam de forma incessante para garantir maior proteção para os baianos.

"Ampliamos os investimentos em tecnologia e realizamos ações baseadas na inteligência com total integração a fim de combater o crime organizado garantindo a preservação de vidas, nosso maior patrimônio ", explicou o gestor.



