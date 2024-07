Werner: "Hoje temos mais de 1.300 câmeras em funcionamento no estado"

Werner também falou sobre a decisão do STF de descriminalizar o porte de maconha. - Foto: Divulgação Alberto Maraux/ SSP

O secretário Marcelo Werner, da Secretaria de Segurança Pública, afirmou que mais de 1.300 câmeras corporais já estão em uso pelo efetivo policial no estado. Segundo ele, o equipamento traz mais transparência para a ação dos militares e para a população.



"A gente fez um primeiro saque da nossa licitação, de 1.110 câmeras, tínhamos mais 200, ou seja, hoje temos mais de 1.300 câmeras em funcionamento no estado. A gente vem trabalhando ainda mais para aumentar a utilização da câmera, A gente destaca que a câmera é uma proteção individual do policial. Além disso traz transparência a ação policial, à população e ao policial. E além disso faz com que nossos policiais cada vez melhore a sua capacitação e também como meio de prova. A gente tem planos para levar isso para todo o interior do estado", afirmou.

Werner também falou sobre a decisão do STF de descriminalizar o porte de maconha."A gente não questiona legislação e nem decisão do Supremo, ele é soberano. A gente vai orientar as forças de segurança a partir do trânsito em julgado. Por outro lado, independe da decisão do Supremo, a gente vai fazer o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Eles são os grandes responsáveis pela violência em nosso estado", pontuou.