Wilson Spagnol é eleito o novo presidente da ABIH-BA | A TARDE

Os hoteleiros da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Regional Bahia - ABIH-BA elegeram, nesta quinta-feira, 6, o vice-presidente, Wilson Spagnol, como o novo presidente para presidir a entidade no biênio 2024-2025. A posse da chapa “Tradição e Inovação”, eleita por unanimidade, está marcada para o dia 18 de dezembro..

"Representar a hotelaria baiana é uma grande honra e uma enorme responsabilidade, pois a Bahia é o maior produto turístico do Brasil, com todo o seu encanto, força e diversidade cultural. São 417 municípios e mais de 1.100 quilômetros de praias. Por sua vez, a ABIH Bahia é uma das mais importantes e representativas entidades de classe do estado e concentra sua força motriz no turismo há mais de 53 anos ao lado de todos os parceiros públicos e privados", evidência o também empresário, responsável pela Rede Experientia Hotels com duas unidades.

O novo gestor chega para substituir o presidente Luciano Lopes, que está à frente da entidade há duas gestões. Wilson Spagnol soma três décadas dedicadas ao turismo. Economista formado pela PUC de São Paulo, Spagnol foi vice-presidente da ABIH-BA por três vezes, presidente da ABIH Porto Seguro durante 10 anos, além de ter atuado como secretário de Turismo de Porto Seguro e como presidente do Conselho Regional de Turismo da Costa do Coqueiro.

Segundo Lopes, que volta a assumir a diretoria de Marketing da ABIH-BA, o ano de 2020 teve início com excelentes expectativas, considerando a trajetória de crescimento no fluxo de turistas no Estado nos anos anteriores. No entanto, a pandemia chegou e atingiu os mais diversos setores de forma súbita e o turismo foi um dos mais afetados, prejudicando gravemente o desempenho da hotelaria, que interrompeu praticamente todas as atividades na Bahia.



"Foram quase três anos com as atividades turísticas impactadas e muitas dificuldades enfrentadas pelo setor hoteleiro baiano que se empenhou em promover fortemente o destino para atrair turistas vindos dos principais polos emissores nacionais e internacionais. Com isso, o fluxo de visitantes vem crescendo gradativamente, mas os resultados só não são melhores em função do alto preço das passagens aéreas, que tem sido apontado como uns dos principais fatores que dificultam a vinda de turistas", relata Lopes.

Prorrogação do Proturismo

No início deste mês de dezembro, a Prefeitura de Salvador publicou no Diário Oficial a prorrogação do Proturismo - Programa Especial de Incentivos Fiscais à Atividade Turística - que mantém o desconto de 40% no IPTU para os hotéis da capital baiana em 2024. A prorrogação deste benefício foi solicitada pela entidade em setembro de 2023 à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e ao prefeito Bruno Reis, considerando que os hotéis de Salvador estão com grandes prejuízos acumulados decorrentes da pandemia.

Com a redução do IPTU vai ser gerada uma economia para os hoteleiros, que vão poder investir mais nos hotéis e na contratação de profissionais para atrair mais turistas para Salvador. Com isso, eleva-se o faturamento dos hotéis e consequentemente aumenta também a arrecadação de ISS para a Prefeitura de Salvador. Manter o desconto é uma decisão de grande importância e incentivo à economia, ao setor hoteleiro e ao turismo. Mais uma conquista da ABIH-BA.

Road Show Salvador

Todos os anos acontece a renovação da assinatura do convênio entre a Prefeitura de Salvador e a ABIH-BA, para a promoção nacional e internacional da capital baiana como destino, com a realização da Road Show Salvador. Na ocasião, a Associação da Indústria de Hotéis leva a ação para as principais cidades do Brasil e da América do Sul que mais emitem turistas para cá, com o objetivo de capacitar os agentes e operadores de viagens dessas localidades.

A meta da ABIH-BA é expandir a agenda para alcançar um maior número de profissionais responsáveis por direcionar turistas para a capital baiana. O fluxo de visitantes aumenta a cada edição, fortalecendo a taxa de ocupação dos hotéis e gerando novos negócios.

Chapa Renovação e Tradição

- Presidente: José Wilson Spagnol - Maré Alta Hotéis e Turismo Ltda ME

- Vice-Presidente: Liliane Pinheiro - Fiesta Bahia Hotel

- Dir. Marketing e Comunicação: Luciano do Nascimento Lopes - Sociedade Hoteleira Praça Castro Alves

- Dir. Financeiro: Marcos Mesquita Pondé - Pisa Plaza Hotel

- Dir. Rel. Institucionais: Thiago Sena - Portobello Hotéis

- Dir. de Responsabilidade Social: David Costa - Reino de Aruanda

- Dir. Administrativo: Daniel Vidal Hotel - Praia da Sereia

- Dir. de Interiorização: Raimundo Machado Jr - Hotel Jardim Atlântico

- Conselho Fiscal Titular: Soraya Torres - Quality Suítes São Salvador

- Conselho Fiscal Titular: Marcelo Bernardo – Hotel Vale Verde Ltda

- Conselho Fiscal Titular: Renata A. Prosérpio F. Lima - Casa Di Vina Hotel Boutique

- Conselho Fiscal: Maurício Lemos - Monte Pascoal Praia Hotel Salvador

- Conselho Fiscal: Franklin Mira - Aldeia do Mar Chalés

- Conselho Fiscal : Oliver Furlanetti Abade - Transoceanico Praia Hotel