"Wolverine" é preso por suspeita de chefiar facção na Bahia | A TARDE

Uma operação conjunta das polícias da Bahia e do Espírito Santo garantiram prendeu o "Wolverine" nesta quarta-feira, 10. No entanto, não se trata do lendário integrante do filme X-Men, mas sim um dos foragidos mais procurados do estado.

Daniel dos Santos Silva é suspeito de liderar uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas e apontado como responsável por assassinatos em cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS), o homem, também conhecido como "Vovô Urso", ocupava a carta "Valete de Copas" do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA)

A ferramenta foi criada para divulgar informações sobre alguns dos suspeitos mais perigosos com atuação na Bahia. O objetivo, segundo a pasta, é facilitar a captura dos alvos, contando com a colaboração popular. O sigilo das identidades é garantido.

Wolverine foi preso no município capixaba de São Mateus, cidade que fica a 64 km da divisa com a Bahia. Há dois meses, equipes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) e das Polícias Civis dos estados ampliaram as investigações para localizá-lo. O homem foi interceptado usando um carro clonado e documento falso próximo ao centro da cidade.

Com três mandados de prisão em aberto, ele levava uma vida acima de qualquer suspeita, ressaltou a SSP-BA. No momento da prisão, ele não ostentava armas de fogo, como costumava fazer nas redes sociais, conforme detalhou o órgão. O homem foi encontrado em uma casa, utilizada por ele como esconderijo.