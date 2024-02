"1000% sozinha", desabafa Yasmin Brunet sobre o BBB | A TARDE

Yasmin Brunet conversou com Lucas sobre o jogo no BBB 24 e disse que sente “1000% sozinha”. O brother comentou sobre as possibilidades de votos no Paredão, e a modelo se chorou ao se ver sozinha no jogo.

"Tô 1000% sozinha nessa m*rda. Fica nítido quando a pessoa fala em coisas assim, em coisas bobas. A pessoa fala sobre o que ela é, sobre o que ela pensa. Pra mim, ela (Wanessa) é número 1, como você vai ter um número um sendo amigo de todo mundo? Isso não existe!"

Para Yasmin, não é possível ser amiga de todas as pessoas da casa por causa da dinâmica do jogo, que de acordo com ela, é a tática de Wanessa.

"Isso já tá sendo um problema meu com ela há um tempo. Eu falo pra ela que não pode ser assim, que isso é um jogo, e ela já falou que ela é assim e que, se ela tiver que sair por ser assim, que saia".