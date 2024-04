A TARDE estará ao vivo em Cajazeiras para final do BBB 24; acompanhe | A TARDE

Contando as horas para a grande final do Big Brother Brasil 24, na noite desta terça-feira (16), o Portal A TARDE estará colado com os moradores de Cajazeiras para torcer junto para o baiano Davi Brito. O favorito ao prêmio de quase R$ 3 milhões não conquistará apenas a vitória do reality, mas também o orgulho dos torcedores baianos e de todo o Brasil que adquiriu ao longo da sua trajetória na casa mais vigiada do país.

Com telões e shows de grandes artistas como Oh Polêmico, O Maestro, Daniel Vieira e O Kanalha, a festa na Arena Pronaica, no bairro de Cajazeiras, promete animar os torcedores e não tem hora pra acabar. E, pra não ficar de fora da folia, o Portal A TARDE estará lá para cobrir cada detalhe.

Na cobertura deste super evento, estará uma equipe reforçada de reportagem com multimídia, para não perder nada da provável vitória de Davi. Portanto, fique ligado e acompanhe tudo da festa do baiano campeão do BBB 24 aqui, no Portal A TARDE.