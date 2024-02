Agressão? Web aponta atitude de Bin Laden contra Davi | A TARDE

A treta com Davi na madrugada desta quinta-feira, 1ª, no BBB está dando o que falar na web. A confusão, devido ao uso do termo “calabreso” pelo baiano, envolveu Lucas Henrique e MC Bin Laden, mas acabou se tornando generalizada depois.

O conflito teve início quando Lucas revelou a Leidy Elin um desentendimento anterior com Davi, e falou sobre a possibilidade de uma briga iminente. Na ocasião, Davi confrontou Lucas sobre uma conversa que flagrou entre ele, Yasmin e Vanessa, insinuando que estavam planejando colocá-lo no Paredão.

Mais tarde, Lucas disparou para Davi: "Você tá observando demais, irmão." A troca de acusações escalou rapidamente, com Lucas chamando Davi de falso e mentiroso, enquanto Davi o rotulou de fofoqueiro. A situação se agravou ainda mais com a entrada de MC Bin Laden na discussão, resultando em ameaças de agressão antes de Lucas intervir para conter a situação.

Agressão?

Muitos internautas apontaram uma suposta agressão de Bin Laden contra Davi, já que em determinado momento, o cantor encosta o rosto no do motorista de forma intimidadora.

“O que o Bin Laden fez pode muito bem configurar como agressão pelo simples fato de ele começar a tacar a cara no Davi. O Davi tava com a p* de um ÓCULOS que podia ter quebrado e gerado lesões bem sérias nos dois. BIN LADEN EXPULSO”, pediu um perfil no X.

“Pelo menos uma chamada ao vivo o Bin Laden merecia. isso aqui pra mim foi agressão mas sabemos que não vai dar em nada, mas se fosse o contrário, Davi estava na rua. Quero saber até quando a produção vai permitir essas ameaças de violência física partindo de camarote”, concordou outro.

Enquanto isso, outros fãs do reality disseram que Bin não agrediu, mas que encostou o rosto no de Davi para forçar uma agressão por parte do baiano.

Esse Bin é tão SUJO, nitidamente que ele só cresceu pra cima do Davi pra ver se causava uma agressão”, afirmou um internauta.