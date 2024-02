Davi entra em briga com Lucas e Bin Laden após brincadeira | A TARDE

A madrugada no Big Brother Brasil 2024 foi animada, com Davi entrando em rota de colisão com dois concorrentes pelo prêmio milionário. tudo começou quando o motorista resolveu tirar satisfação com Lucas Henrique e durante a briga o chamou de 'calabreso'. A brincadeira incomodou MC Bin Laden, que acompanha a confusão e partiu para cima do baiano.

Davi não gostou de ouvir Lucas Henrique citando o seu nome durante uma conversa e resolveu tirar satisfação com o brother. Os dois trocaram ofensas, com o baiano chamando o professor de "fofoqueiro".

Após o uso do termo 'calabreso', MC Bin Laden se envolveu na briga e peitou Davi, em confusão que quase terminou em agressão. "Você é manipulador [...] Seu moleque, mentiroso", disse o cantor irritado.

Lucas Henrique, antes envolvido na briga, segurou MC Bin Laden para evitar uma agressão, enquanto Isabelle segurou Davi. Em seguida, a manaaura levou o baiano para o quarto e o impediu de voltar para festa.

Em seguida, MC Bin Laden e Lucas contaram da briga para o restante da casa. "Olha como ele é infantil: ficou 'calabreso'", diz Lucas. Bin Laden acrescenta: "Estava ofendendo o moleque".

Está xingando ele porque ele é gordo. Eu recebo apelido de 'calabreso' porque eu sou gordo, vou logo jogar a real mesmo", disse Bin Laden.

Em seguida, no entanto, o cantor em conversa com Yasmin, Michel e Lucas Henrique disse não achar que Davi foi gordofóbico.

"Eu não acho que ele foi gordofóbico, esses bagulhos, entendeu? Acho que ele não ofendeu esses bagulhos". "Sim, isso é um apelido do Toninho Tornado", afirma Lucas.

"Mano, eu não sei. Já me chamaram de calabreso antes do Toninho Tornado, de ofensa de bagulho de gordo. Não posso falar o que você sentiu". "Não interessa o significado", dispara Rodriguinho.

O Bin falando que acha que Davi nao foi gordofobico e esse chato do Michel forçando kkkkk MUITO BOOOOOMpic.twitter.com/7jIYU0skyk — hela santana (@santransna) February 1, 2024

O que significa a expressão 'Calabreso'

A expressão foi criada pelo comediante Toninho Tornado e se tornou meme nas redes sociais no ano passado. O modo de falar se popularizou na internet e ganhou as ruas.

“Calabreso” é uma expressão que se popularizou pelos quadros do Toninho Tornado, conhecido por apelidar as pessoas trocando o final das palavras.



Além dessa, seus seguidores tb usam “Ludmillo”, por exemplo.



Então calma, calabreso! Não tem nenhuma conotação ofensiva.#BBB24 pic.twitter.com/J4lgaICAkB — Gui Tintel ✊🏽🏳️‍🌈 (@GuiTintel) February 1, 2024