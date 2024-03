Alane, Beatriz e Raquele disputam o paredão do BBB | A TARDE

O 13º Paredão do BBB24 foi formado durante o programa ao vivo deste domingo, 17. Alane, Beatriz e Raquele disputam a preferência do público para continuar no programa.

Nesta semana, o paredão triplo foi formado pelo indicado do Líder, dois emparedados pela casa e o contragolpe dos participantes que foram colocados na mira. Um dos brothers ainda teve a chance de se salvar na prova Bate e Volta.

Matteus tinha o poder do Anjo e imunizou Beatriz. Com o "Poder da Verdade" Raquele decidiu vetar a imunidade dada a Beatriz pelo Anjo, com isso Giovanna escolheu Beatriz para ir direto ao paredão.



A casa votou apenas entre os participantes que sobraram Na Mira do Líder e Davi foi o mais votado com seis indicações. No confessionário, Alane (5 votos) foi a mais votada da casa e também foi indicada ao Paredão. Os cinco do “Na Mira do Líder” tinham o poder do contragolpes: Alane, Beatriz, Davi, Matteus e MC Bin Laden decidiram puxar Raquele para o Paredão.

Todos os emparedados, exceto o indicado pela Líder, ainda tiveram a chance de se salvar da berlinda. Alane, Davi e Raquele participaram da prova 'Bate e Volta' e Davi conseguiu escapar do paredão. A eliminação acontece na próxima terça-feira, 19, e a votação do público continua para eliminar um participante do reality show.