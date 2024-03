Alane, Davi e Michel disputam o 11º paredão do BBB 24 | A TARDE

Mais um paredão foi formado no Big Brother Brasil (BBB). Na noite deste domingo, 3, após a dinâmica da berlinda, a casa decidiu que Davi, Michel e Alane irão disputar a permanência no reality show.

O baiano foi parar no paredão através do Big Fone. Após diversos 'trotes', Davi atendeu a sexta ligação e a mensagem era que ele estaria no paredão.

Líder da semana, Lucas Henrique, o 'Buda', escolheu colocar Michel no paredão. Já pela votação da casa, a escolhida foi Alane, com seis votos. Davi teve direito a um contragolpe e puxou Yasmin Brunet.

A prova batevolta foi disputada por Davi, Yasmin e Alane, já que a indicação do líder não participa da dinâmica. Após as três fases, quem se salvou da berlinda foi Yasmin.

Com isso, foi formado o 11º paredão da 'Casa Mais Vigiada do Brasil'. A votação já está aberta no site do Gshow e, nesta terça-feira, 5, será divulgado mais um eliminado do programa.