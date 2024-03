BBB24: Davi atende Big Fone e vai para o paredão | A TARDE

Após Davi e Yasmin ficarem horas fazendo plantão no big fone, o baiano foi quem conseguiu atender a chamada do BBB 24 nesta domingo, 3, e não teve uma notícia muito boa: ele foi indicado ao paredão.

Davi estava sentado na área externa, ao lado do telefone, conversando com Bia, quando tocou.

"Atenção, preste bem atenção: você está no Paredão. Se você for o Líder ou o Anjo, está salvo, mas deve indicar alguém imediatamente no seu lugar. Repetindo: você está no Paredão, a não ser que seja o Líder ou Anjo. Comunique a todos", disse a mensagem.

O que Davi não sabe é que durante a formação do paredão, ele terá direito a um contragolpe e poderá indicar outro participante. Durante a semana, ele deu a entender que escolheria a modelo Yasmin Brunet se tivesse a possibilidade. Além disso, o baiano ainda tem chance de ficar de fora da berlinda se vencer a prova Bate e Volta.

Esta foi a 6ª chamada da semana. Os outros toques foram trotes e não tinham nenhuma mensagem. Desses, Davi atendeu praticamente a maioria. O baiano fez plantão no Big Fone por achar que estava ameaçado de ir para o paredão que será formado na edição deste domingo.