Alane desmaia durante conversa com Nizam no BBB 24 | A TARDE

Pouco antes da festa com show de Ludmilla na noite de sábado, 13, Alane desmaiou durante uma conversa mais dura com Nizam, com quem vive um affair. A sister precisou ser levada ao confessionário, com a ajuda de outros participantes. Na conversa Alana falava sobre a situação envolvendo Vanessa Lopes, dizendo que não queria omitir as conversas que rolaram na casa.

"Eu falei pra ela respirar, respirar", contou Nizam aos brothers. "Ela tava bem. Os caras falaram pra eu sair [do confessionário], que ela ia falar com a psicóloga, mas ela estava bem. Foi ataque de ansiedade. Ela teve um ataque de ansiedade e desmaiou", completou.

No ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt atualizou a situação. "Alane já foi atendida, está tudo bem com ela. Foi só um nervosismo: pressão está ótima, coração está ótimo, a menina está maravilhosa. Ela vai para a festa, vai se divertir".

Durante a festa, Nizam falou a Giovanna que não deve manter o affair que vive com Alane no BBB. "Eu vou pular fora já. A galera achando que pode ter alguma coisa entre eu e Alane. To caindo fora, é uma menina emocionada, que não sabe lidar com as emoções e pode me f..".

Ainda durante a madrugada deste domingo, 14, o cantor MC Bin Laden questinou a Vanessa Lopes sobre o relacionamento entre Nizam e Alane. "O que está acontecendo com o Nizam e Alane na festa... não parece meio abusivo?". A influencer desconversou.