Alane e Vinicius Rodrigues são anunciados no BBB 24 | A TARDE

Alane, bailarina e modelo de 24 anos natural de Belém, mora com sua mãe, sua melhor amiga e maior incentivadora. Membro do 'Pipoca', ela venceu o título de "Rainha das Rainhas" do Carnaval paraense aos 18 anos, destacando-se em sua cidade.

Em 2023, mudou-se para São Paulo para cursar Teatro e perseguir o sonho de ser atriz, compartilhando seu dia a dia nas redes sociais.

Ela se descreve como empática, extrovertida e livre, solteira e apreciadora do flerte. Sua maior paixão é a dança, especialmente o ritmo Brega. Ela adora festas e, ao beber um pouco, se torna amiga de todos. No entanto, não suporta a promoção de fofocas ou conversas altas e negativas.

Já no grupo 'Camarote', o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues tem 29 anos, é de Primavera, São Paulo e destacou-se nos Jogos Parapan-Americanos de Lima (2019) e nas Paralimpíadas de Tóquio (2020), conquistando medalha de prata.

Após um acidente aos 19 anos, teve parte da perna esquerda amputada e encontrou no atletismo, apresentado por Terezinha Guilhermina, sua paixão. Em 2019, quebrou o recorde mundial dos 100 metros rasos para amputados de perna acima do joelho.

Vinicius é solteiro, nunca namorou e se descreve como alguém difícil de se emocionar, mas com muito amor para dar. Entre amigos, é considerado um cara "pra frente", tranquilo e pacífico, adorando festas e comemorações.