Alane não gosta de cantada de Juninho e diz que pretende votar nele | A TARDE

Durante a festa desta sexta-feira, 2, do BBB 24, Alane ficou irritada com a cantada de Juninho e contou aos aliados que esse é um dos motivos para votar no brother.

Quando a festa estava no fim, Juninho e Alane conversaram ao lado da pista de dança. A sister explicou sobre sua desavença com Fernanda. As duas tiveram uma discussão na quarta-feira, 31. Alguns brothers tentaram separar as duas. Durante conversa com Juninho, Alane disse que está tentando se reaproximar de Fernanda.

"Quero que você saiba que lá fora isso, para mim, não tem nada a ver. Eu te acho a maior gata, então…", disse Juninho durante a conversa.

Para trocar de assunto, Alane citou a relação dele com Leidy Elin, com quem Juninho já flertou. "Eu shippo muito você é minha amiga". Ele tentou argumentar, mas ela seguiu: "Eu acho que essa conversa nem vem ao caso agora, estou falando de jogo".

Após isso, Alane chamou Leidy Elin e Marcus para falar sobre o assunto. Ela disse que recebeu uma cantada do motoboy.

"Eu não gosto de Juninho, eu conversei com ele uma vez e achava manipulador, hoje eu tive certeza. Ele é uma pessoa que joga com as palavras e me incomoda, agora vou votar mais ainda nele", disse. "Em um dado momento da conversa, ele me olhou e falou: 'Eu te admiro muito, inclusive lá fora eu te pegaria".

Alane já tinha falado sobre o assunto com Deniziane e Beatriz. A sister disse que tem receio de ficar com uma imagem de amiga ruim fora da casa, depois de Juninho e Leidy terem trocado flertes.

Ao ouvir o relato da amiga, Leidy Elin disse que "não tem paciência" para homem, e depois do programa pretende "pegar quem quiser". "Não vou falar o nome porque é artista. Eu pego quem eu quiser. Vou querer pegar uma pessoa que ninguém sabia quem era?", afirmou.