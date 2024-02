Após show de Thiaguinho, festa no BBB tem novo casal e intrigas | A TARDE

A noite de sexta-feira, 2, e madrugada de sábado, 3, no Big Brother Brasil 24 foi de muita festa, com direito a pegação e conversas sobre as movimentações para a formação do próximo paredão.

Tudo começou com um show do cantor Thiaguinho, que cantou seus sucessos e fez seu amigo Rodriguinho se jogar na pista e curtir com direito a coreografia. MC Bin Laden e Lucas Henrique caíram no choro durante o show de Thiaguinho. Wanessa e Rodriguinho também se emocionaram.

Só que Thiaguinho não poderia se comunicar com Rodriguinho, que é participante. O brother comentou a falta de comunicação em conversa com Fernanda e Pitel. "Tem que olhar através. Tem que fazer igual Thiaguinho fez comigo ali. Eu, amigão dele, ele olhava para minha cara olhando para a parede. Ele fingiu que eu não existia". Em certo momento do show, Rodriginho abraçou seu amigo.

Mas o grande assunto da noite foi a briga entre Fernanda e Beatriz, que aconteceu ainda durante ao vivo, quando a líder colocou a vendedora "na sua mira" de indicação para o paredão. Fernanda ainda provocações de Bia e de suas amigas - Alane e Deniziane - durante a festa. Por conta disso, subiu para o seu quarto depois da apresentação de Thiaguinho e não voltou mais.

Durante o show, Beatriz dançou atrás de Fernanda. A sister também mostrou a pulseira da Mira do Líder para a confeiteira e Juninhou entrou na frente, separando as duas. O momento viralizou nas redes sociais. O comportamento da vendedora foi criticado por Pitel, MC Bin Laden e Marcus.

"Eu não preciso enfrentar essas coisas, não preciso humilhar, ameaçar, me sentir numa posição de defesa. Vou me defender de quem? Eu me defendo dos boletos, do nome sujo, da fome, do desespero, da dor, do sono, cansaço, das crianças. Não de menina querendo aparecer", disse Fernanda já fora da festa.

Fernanda caiu no choro após toda confusão e recebeu conselho de Rodriguinho. "Não dá para deixar isso afetar você, não tem como. Nem que você fique dentro desse quarto e não saia nem um minuto, mas não tem como te afetar", falou o cantor.

A festa também marcou o início de um novo casal no BBB 24. Depois de ficar no quase na última festa, MC Bin Laden conseguiu ficar com Giovanna. "Eu não sei o que você quer, tá ligado?", explica o cantor. A nutricionista, porém, afirma que já disse o que quer. Depois, Leidy Elin entra na conversa e incentiva os dois a se beijarem: "Vocês não vão casar, não tem nada disso".

Depois do incentivo, MC Bin Laden e Giovanna trocaram um longo beijo. O beijo foi comemorado pelos brothers que estavam na festa.

DEPOIS DE MUITO PAPO, ACONTECEU! 🗣💕



Ainda na tentativa de formar casais, Yasmin tentou fazer com que Juninho e Leidy Elin, que já trocaram selinhos, ficassem juntos na festa. No entanto, o motoboy optou por não investir mais na sister. "Estou sentindo aqui no coração que é melhor deixar quieto", disse, apesar do interesse da sister.

Juninho ainda virou tema após ele elogiar Alane durante uma conversa com a sister sobre jogo. "Quero que você saiba que lá fora isso, para mim, não tem nada a ver. Eu te acho a maior gata, então...". Alane desconversou e afirmou que "shippa" o motoboy com Leidy Elin.

Após a conversa com o brother, a bailarina ficou preocupada em parecer uma amiga ruim. E resolveu contar para Leidy Elin que o motoboy disse que ficaria com ela. Eu não tenho paciência para macho. Lá fora eu pego quem eu quiser. Não vou falar o nome porque é artista. Eu pego quem eu quiser. Vou querer pegar uma pessoa que ninguém sabia quem era?", respondeu Elin.

