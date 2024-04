Ana Maria Braga chama Lucas Buda de "menino gordo" e web detona | A TARDE

Ana Maria Braga, apresentadora do ‘Mais Você’, da TV Globo, voltou a viralizar com uma nova polêmica envolvendo o BBB 24. Na manhã desta terça-feira, 9, durante a exibição do seu programa, ela chamou a atenção ao comentar sobre Lucas Buda.

Falando sobre a solidão do professor de capoeira após a saída dos seus aliados, Ana chamou o brother de “menino gordo”: “A gente fica com vontade de dar colo pra esse menino gordo”.





Reprodução | Twitter

Rapidamente, o vídeo com a fala de Ana Maria Braga ganhou a internet. Na web, muita gente rotulou ela como “sem noção” e “sem filtro”. Confira o momento: