Antes do paredão, Yasmin Brunet crava que Davi será eliminado no BBB | A TARDE

Após a dinâmica do 'Sincerão', em que os participantes do Big Brother Brasil entraram emm novo empate no fim de uma primeira semana animada, a modelo Yasmin Brunet opinou que o baiano Davi será o próximo eliminado do reality show nesta terça-feira, 16. O motorista de aplicativo disputa a berlinda com o também baiano Lucas Pizane e com a vendedora Beatriz.

"Você não vai sair, esquece. É nítido que é o Davi que vai sair", disse Yasmin em conversa com outros participantes no jardim da casa. A modelo pontua: "Ele mandou o Pizane calar a boca ao vivo, tá zoando?", completou.

A cantora Wanessa Camargo retrucou: "A gente não sabe de nada...mas e se o povo gosta disso? E acha o Pizane meio planta".

Leidy Ellin também opinou. "Se ele não soltasse esse cala a boca ao vivo". Juninho acredita que a fala pode ter sido ruim para o brother.