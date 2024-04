Após beijão, Isabelle e Matteus dormem juntos e trocam carícias | A TARDE

Após trocarem beijos de madrugada, Isabelle e Matteus continuaram em clima de romance na tarde desta quinta-feira, 11. No Quarto Fada, o gaúcho e a manauara dormiram juntos e trocaram carícias.

Atual Líder do reality, Matteus sugeriu que ele e Isabelle descansem. Na sequência, o brother pergunta a ela se a mesma prefere que eles durmam juntos no Fadas ou no Quarto do Líder.

"Vem", chamou Isabelle. Matteus, então, se deitou. Os dois se olharam e trocaram sorrisos. "Bonitinho", cochichou Isabelle, que logo depois dá um selinho no brother.

Eles ficaram deitados juntos e Isabelle acaricia o cabelo de Matteus, até que os dois caem no sono e dormem abraçados. Mais cedo, em uma ação na casa do BBB 24, Isabelle e Matteus dançaram agarradinhos. No entanto, após Davi chamá-los de "casal", Isabelle garantiu que o gaúcho é apenas seu amigo.