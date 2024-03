Após bronca, Rodriguinho pede perdão por fala sobre corpo de Yasmin | A TARDE

Após levar uma bronca de de dona Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, durante o Domingão, da Globo, o cantor Rodriguinho se ajoelhou e pediu perdão por ter falado do corpo de Yasmin Brunet enquanto estava no Big Brother Brasil. As "avaliações" do artista sobre a modelo não repercutiram bem à epoca.

No Domingão, Dea Lúcia o confrontou sobre ele ter comentado que a participante estaria velha. Ele, então, se desculpou e afirmou que tinha noção que o assunto iria repercutir negativamente fora do confinamento.

"Na realidade, eu tava no lugar errado, na hora errada e numa conversa que nunca deveria ter existido. Ainda mais por eu ser o mais velho dentro daquele quarto, eu devia ser o exemplo daquilo ali", disse.

EU NÃO AGUENTO A DONA DÉA! 🗣️🗣️🗣️ Ela hablou mesmooo #Domingão pic.twitter.com/MfaMRKZWeO — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 3, 2024

Em resposta, Rodriguinho respondeu que "foi levantando um assunto que não foi eu quem falei. O que você acha? Eu acho linda. Ela já foi melhor, hoje está um pouco velha, mas acho ela linda ainda. Acho mesmo. De tudo isso que levo, quando eu falei isso aí eu só queria sair daquela situação, porque sabia que estava sendo filmado. Era horrível estar naquele lugar, daquele jeito e foi uma frase que eu me conscientizava no que isso geraria no Brasil e para as mulheres. Eu peço desculpas a todas que se sentiram ofendidas com isso. Nunca foi a minha intenção", continuou.

O ex-participante concluiu afirmando que também foi cobrado pelas filhas. "Aquilo não sou eu. Primeiro, eu não sou o autor da frase, mas não sou eu. Tinham 13 mulheres dentro da casa e nunca falei de nenhuma mulher da casa."

Rodriguinho fala sobre a conversa que ele teve com os brothers no quarto do Líder sobre o corpo da Yasmin. O ex-brother aproveitou para pedir desculpas pela fala #Domingão pic.twitter.com/NaSkOrFElG — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 3, 2024